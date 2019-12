Cronaca / Italia

Una donna di 44 anni è stata uccisa a martellate: denunciata per omicidio la madre

Silvia Ronco durante la settimana era ospite di una comunità per disabili di Collegno ed era tornata a casa per trascorrere il weekend con i familiari. La signora Maria Capello, 85 anni, risulta in stato di fermo