Berlusconi, nuovo rinvio a giudizio in uno dei filoni del processo Ruby Ter

Il gup Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo Ruby Ter. Al centro del procedimento che inizierà il prossimo 9 maggio, gli ultimi versamenti per 400mila euro dell'ex premier alle quattro ragazze, Giovanna Rigato, Aris Espinosa, Elisa Toti e Miriam Loddo.

Secondo la procura sono la prova delle pressioni sulle ragazze per testimoniare il falso al processo Ruby: l'accusa prefigura i relativi reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

"Prendiamo atto di provvedimento tecnico che si limita a constatare la non superfluità del dibattimento, senza quindi fornire nessuna valutazione in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria - commenta l'avvocato Federico Cecconi legale del leader di Forza Italia - la sede in cui dimostreremo l'infondatezza delle accuse è il processo".



Le olgettine: Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato

Questo procedimento ha avuto origine dalla decisione presa nell'aprile del 2016 dal gup di Milano, che divise il processo principale in 'filoni', trasferendo gli atti a sette diverse procure per competenza territoriale.

Silvio Berlusconi è già processo a Milano con altri 23 imputati nel filone principale con l'accusa di aver corrotto le cosiddette "olgettine" e gli altri ospiti delle serate di Arcore per spingerli a rendere dichiarazioni false o reticenti durante le loro testimonianze rese nelle aule dei processi Ruby (che lo vedeva imputato per concussione e prostituzione minorile e che si è chiuso con la sua assoluzione definitiva in Cassazione) e Ruby-bis.

Il 30 novembre scorso Berlusconi era stato rinviato a giudizio dal Gup del tribunale di Siena Roberta Malavasi con l'accusa di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter. Nella città toscana si sarebbe consumato il reato di cui Berlusconi dovrà rispondere in aula. Secondo l'accusa l'ex presidente del consiglio avrebbe pagato il pianista delle feste di Arcore, Danilio Mariani, per indurlo a una testimonianza "di comodo" sul caso 'olgettine'.