Da assessore Pd a suora di clausura: la scelta di vita controcorrente di Simona

Un cambio di vita radicale. Una scelta controcorrente, senz'altro inusuale al giorno d'oggi. Simona Ibba, ingegnere elettronico, 38 anni, fino a qualche mese era assessore al comune di Sardara (Medio Campidano). Le dimissioni risalgono alla scorsa estate, per "motivazioni di carattere esclusivamente personale che non hanno alcun fondamento di natura politica", spiegava lei stessa un lungo post su Facebook.

Ha iniziato il suo cammino per una nuova vita, un percorso di fede nel monastero delle monache agostiniane di Pennabilli, a Rimini. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi da don Francesco, sacerdote del convento romagnolo, prima della messa del sabato nella chiesa della Beata Vergine Assunta. Come racconta l'Unione Sarda, è molto orgoglioso anche il parroco del paese, don Stefano Mallocci. "Conosco Simona da tempo - ha spiegato il don sul quotidiano -. Giovane, impegnata attivamente nel sociale e alla vita giovanile diocesana. Ora volta pagina, una scelta importante e controcorrente rispetto alla mentalità odierna”.

Simona Ibba lascia la vita politica e diventa suora di clausura

Il cammino di Simona verso la clausura è iniziato cinque mesi fa e potrebbe durare fino a sette anni. "Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo", scriveva su Fb. Il momento di una nuova fase di vita, evidentemente, per lei era giunto.

Nel mondo politico locale la notizia è stata una vera sorpresa. "La notizia è motivo di gioia per tutti e fa passare in secondo piano il dispiacere iniziale delle sue dimissioni. In questi anni, Simona si è distinta per le qualità umane e la bontà d'animo. Ha svolto attività sociale al fianco della gente, dei più deboli, e ora continuerà a farlo in un altro modo, ma sempre in coerenza con il suo percorso di vita che ha orientato l'attuale scelta e definisce il vero animo di una persona per me straordinaria" commenta il sindaco del centro agricolo e termale sardo nel Medio Campidano, Roberto Montisci.