Bibbiano, il sindaco Carletti torna libero. Zingaretti: "Vergogna, chi gli chiederà scusa?"

La Cassazione ha revocato l'obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano che figura tra i 29 indagati dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia "Angeli e Demoni" sul presunto sistema di affidi illeciti di minori in Val d'Enza. Carletti, sospeso dal ruolo su decisione del Prefetto e autosospesosi dal Pd, è accusato di abuso d'ufficio e falso riguardo all'affidamento di spazi per la cura di minori senza evidenza pubblica.

Bibbiano, accolto il ricorso presentato da difensori del sindaco Carletti

Gli ermellini hanno dato ragione ai suoi difensori, gli avvocati Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, revocando l'obbligo di dimora ad Albinea, dove Carletti vive con la sua famiglia, che era stato disposto nei suoi confronti dal Tribunale del Riesame che a settembre gli aveva revocato i domiciliari a cui era stato sottoposto dal 27 giugno.

In attesa delle motivazioni, la Cassazione avrebbe deciso per la revoca ritenendo insussistenti le condizioni per l'arresto di Carletti e quindi per una misura cautelare. Intanto per la metà di dicembre è prevista la chiusura delle indagini preliminari.

Zingaretti: "Campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano"

"La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano non si dimentica. Ma oggi c'è una altra domanda. Chi chiederà scusa ad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente? La Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente: vergognatevi!". Questo il commento del segretario dem Nicola Zingaretti dopo la notizia della decisione della Cassazione. Una posizione espressa anche da numerosi altri esponenti del Partito Democratico.

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Renzi di Italia Viva: "Vi ricordate la storia di Bibbiano? L’attacco violento di Lega e Cinque Stelle al sindaco? Le pagliacciate in Parlamento e sui social con lo slogan ‘Parlateci di Bibbiano?’. Bene. Ieri la Cassazione ha detto che quel sindaco non doveva essere arrestato. Una montagna di fango vergognosa contro un uomo che non meritava quel trattamento – ha scritto Renzi – "Ricorderete come l’arresto venne usato: il grimaldello per costruire la battaglia politica di chi ha più a cuore i sondaggi che la verità. La giustizia è una cosa seria. Lasciarla in mano ai giustizialisti rende questo Paese un posto barbaro. In attesa che qualcuno chieda scusa, un abbraccio a quel sindaco. Non smetteremo mai di chiedere giustizia e verità contro il populismo e gli slogan. No, non smetteremo mai".