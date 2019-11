Il neo sindaco di Riace Antonio Trifoli era "ineleggibile"

Il Tribunale di Locri ha stabilito la decadenza dalla carica di sindaco di Riace di Antonio Trifoli, eletto primo cittadino lo scorso 27 maggio. Alla base della decisione vi è la condizione di ineleggibilità di Trifoli, in quanto all'epoca della campagna elettorale risultava essere dipendente comunale e quindi non candidabile.

I giudici di Locri hanno accolto il ricorso presentato dall'ex candidata a sindaco di Riace Maria Spanò nella cui lista era candidato, come consigliere comunale, Domenico 'Mimmo' Lucano.

In base alla decisione il Comune di Riace sarà commissariato. Ma Trifoli ha annunciato che farà ricorso, di fatto sospendendo l'effetto della sentenza.

"Ho appreso da poco delle decisione del Tribunale di Locri, resto sconcertato sulle motivazioni". dichiara all'Adnkronos Antonio Trifoli. "Con questa decisione si vuole stabilire che chi è precario di lunga durata, 20 anni, non avrebbe la possibilità di candidarsi a sindaco di un Comune. Una cosa che ritengo lesiva dei miei diritti".

"Abbiamo fatto richiesta alla Prefettura e al Ministero dell'Interno di ricevere le carte dell'iter procedurale, in particolar modo il parere espresso dal Viminale sulla presunta ineleggibilità ma ad oggi non è pervenuto nulla. Un 'parere fantasma'. Per questo farò ricorso al Tar per acquisire il parere che ci è stato negato".