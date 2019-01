Tenta di darsi fuoco dopo lo sfratto, salvato dalla polizia

Un uomo di 60 anni ha tentato il suicidio dopo aver ricevuto lo sfratto dall'ufficiale giudiziario. Succede a Siracusa.

Il 60enne si è cosparso di benzina e ha tentato di darsi fuoco. A salvarlo sono stati gli agenti di polizia, che si sono avventati su di lui per bloccarlo. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il sessantenne da anni viveva insieme alla compagna e al figlio in un appartamento nella zona nord di Siracusa, ma il proprietario non riuscendo a convincerlo ad andare via ha provveduto allo sfratto. La polizia ha sequestrato una bottiglia di benzina che il sessantenne aveva con sè.