Siria, l'appello di Papa Francesco: “Prevalgano pace e giustizia”

E' un Papa Francesco pensieroso e preoccupato quello che ha commentato l'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna alla Siria, dopo la preghiera del Regina Coeli. Il Pontefice ha sottolineato come non si riesca a trovare una soluzione pacifica, in Siria come in altre zone: “Sono profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un’azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo”.

L'appello del Papa

Bergoglio ha lanciato anche un forte appello: “Mentre prego incessantemente per la pace, e invito tutte le persone di buona volontà a continuare a fare altrettanto, mi appello nuovamente a tutti i responsabili politici, perché prevalgano la giustizia e la pace”.