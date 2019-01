Morta Sissy Trovato Mazza, l'agente in coma da due anni: la sua storia è avvolta nel mistero

Sissy Trovato Mazza è morta. La giovane agente di polizia penitenziaria, ridotta in stato vegetativo irreversibile da un colpo di pistola, si è spenta a seguito di una grave infezione che ha complicato il suo quadro clinico. La ragazza, 28 anni, è morta nella casa di famiglia a Taurianova (in provincia di Reggio Calabria), circondata dal calore dei suoi cari: i medici, dopo aver preso atto dell'aggravamento delle sue condizioni, avevano acconsentito a farla tornare a casa.

Morta Sissy Trovato Mazza a Taurianova

Da due anni Sissy Trovato Mazza si trovava in condizioni critiche e purtroppo le speranze di sopravvivenza erano sempre più ridotte. Il decesso è avvenuto la scorsa notte. L'agente aveva 28 anni. La sua storia è finita al centro di un caso di cronaca nera che dura da due anni. Sissy era stata ritrovata all'interno del vano dell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia, dove si trovava per lavoro, colpita da un proiettile esploso da mano ignota: non è mai stato chiaro se si fosse trattato di un tentativo di suicidio o se qualcuno avesse voluto ucciderla. Il proiettile le aveva trapassato la parete cranica riducendola in stato vegetativo.

A lungo si è valutata la prima ipotesi, ma una serie di indizi e la convinzione dei familiari secondo i quali la giovane non avrebbe mai potuto compiere un simile gesto, potrebbero far scattare le indagini con la nuova ipotesi investigativa di omicidio. Sissy Trovato Mazza ha lottato per due anni tra la vita e la morte: è stata sottoposta a delicati interventi, ma alla fine non ce l'ha fatta.