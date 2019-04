Smantellata banda specializzata in furti in villa: 66 colpi messi a segno

Blitz della squadra mobile di Pordenone che ha smantellato una banda responsabile di numerosi furti aggravati in abitazioni del nord est. Tre le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai poliziotti nei confronti di albanesi tutti già noti per reati specifici. I componenti della banda, specializzati in furti in ville, avrebbero messo a segno 66 colpi da dicembre scorso ad oggi tra Pordenone e Treviso. Il bottino dei colpi ammonterebbe a circa 2 milioni di euro tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni che sarebbero poi state utilizzate anche nel corso dei loro raid serali e notturni nelle abitazioni.

Un vero e proprio tesoretto che in parte veniva reinvestito e riciclato nel paese d'origine della banda, l'Albania. Dalle indagini e da un provvedimento già emesso il 21 febbraio scorso a carico dei componenti del gruppo, è stato possibile ricostruire l'identità e la genesi della banda specializzata nei furti in abitazione, sempre durante le ore serali, con sottrazione di casseforti e armadi blindati.

La base logistica della banda

Nella base logistica, due appartamenti a Conegliano Veneto e Treviso, i ladri scardinavano i forzieri sottratti dalle case utilizzando dei flessibili per rubarne il contenuto. Nel corso delle perquisizioni, oltre a gioielli per 1 milione di euro, sono state trovate anche una pistola semiautomatica Browning cal. 33, e tre fucili rubati il 27 dicembre scorso a Pordenone.

Smantellata banda di topo d'appartamento, il video della polizia