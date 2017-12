"Uccisa di botte e a bastonate": i risultati shock dell'autopsia sul corpo di Sofiya

Sofiya Melnyk, la 43enne ucraina scomparsa a novembre da Cornuda e il cui cadavere è stato recuperato alla vigilia di Natale, è stata uccisa "di botte, forse a bastonate". Non è stata uccisa con armi da fuoco o armi da taglio secondo l'autopsia svolta sul cadavere della donna dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Per avvalorare questa tesi serviranno altri accertamenti clinici, esami radiografici e istologici ma anche una tac a cui la salma è stata già sottoposta per evidenziare eventuali traumi interni. Fra due mesi si avrà qualche certezza in più.

L'ipotesi che ormai sembra molto probabile è che sia stata uccisa dal suo compagno, Pascal Albanese, che poi si è tolto la vita dieci giorni dopo la scomparsa della donna. Sofiya aveva deciso di lsciarlo dopo 16 anni di convivenza, si era innamorata di un altro uomo.

Il primo passo, quello dell'identificazione di Sofiya Melnyk, è stato possibile grazie alla comparazione con la schermografia dentaria della donna, il cui corpo era in avanzato stato di decomposizione, devastato dai morsi degli animali nel bosco. Lo scheletro, trapela, sarebbe stato integro e non sarebbero emerse fratture ma il cadavere presentava evidenti segni di contusione, forse frutto di percosse o dovuti alla caduta nel burrone in cui è stato gettato. Ematoni e lesioni sarebbero compatibili con colpi portati con corpi contundenti come un bastone o calci.

Saranno eseguite accurate perizie sui cinque pc, sette hard disk, un tablet, due navigatori satellitari e due smartphone che sono stati ritrovati e sequestrati all'interno dell'abitazione in cui vivevavano Pascal Albanese e Sofiya Melnyk.