Bloccati in Libano per il coronavirus, soldati italiani si sposano in missione

Vincenzo De Rita e Fiorella Tomasino sarebbero dovuti tornare in Italia per sposarsi ma la pandemia ha cambiato i loro piani. Così si sono sposati all’ambasciata di Beirut, con l’uniforme di servizio e combattimento. Sono i primi militari dell’esercito a sposarsi in teatro operativo