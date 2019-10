"È stato picchiato a scuola", ma non era vero: arrestato il compagno della mamma

Grave episodio di violenza domestica in provincia di Sondrio dove un 24enne è stato arrestato per presunti maltrattamenti e lesioni personali aggravate del figlio di sette anni della propria compagna. Accuse molto pesanti che confermano la notizia "informale" già circolata nei giorni scorsi.

Il personale della Questura di Sondrio ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere dopo aver acclarato il reiterato uso della violenza nei confronti del bambino.

Secondo quanto ricostruito da SondrioToday sulla scorta delle informazioni fornite dagli inquirenti, intorno alle 23.30 dello scorso 16 ottobre il bambino, accompagnato dalla madre, si era presentato in Pronto Soccorso con numerosi ematomi sul corpo.

La donna avrebbe detto ai medici che quei colpi erano stati inferti al bambino da un coetaneo all’interno della scuola frequentata dal minore.

I medici, però, insospettiti dalla gravità delle lesioni riportate (20 giorni di prognosi), e dal fatto che alcune di esse risultavano provocate alcuni giorni prima, hanno subito avvisato la Questura facendo scattare le indagini.

Il giorno successivo il convivente della madre del bambino ha presentato una denuncia presso i carabinieri di Tirano incolpando un minore per le lesioni e le maestre per omessa vigilanza. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un tentativo di depistaggio. Le indagini della squadra mobile hanno infatti accertato l’assoluta estraneità del bambino accusato ingiustamente e degli insegnanti. Il principale sospettato per le violenze è dunque proprio il patrigno, che ora si dovrà difendere anche dall’accusa di calunnia aggravata.