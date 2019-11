In lotta contro "la mafia dei pascoli", le sorelle Napoli denunciano un nuovo danneggiamento

Le sorelle hanno trovato le reti delle recinzioni tagliate e i terreni invasi da una mandria. Si pensa possa essere un avvertimento in vista della seconda udienza del processo per estorsione che si terrà tra pochi giorni. Il presidente Musumeci: "Non siete sole"