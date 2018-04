Auto di servizio per vacanze e svago: sospesi cinque dipendenti della Publiservizi

Con l'auto di servizio andavano in villeggiatura, facevano acquisti nei negozi, supermercati, agenzie di scommesse e luoghi ricreativi. Per questo cinque dipendenti della Pubbliservizi sono stati sospesi dal gip del tribunale di Catania.

Dai servizi di osservazione della polizia è emerso che i due dipendenti della società si recavano con le auto di servizio nelle loro case di villeggiatura, in provincia di Siracusa. Altri, sia durante che oltre l'orario di servizio o anche nei periodi di ferie, le utilizzavano per raggiungere esercizi commerciali, caricando la merce nel portabagagli del mezzo della Pubbliservizi.

Dalle indagini è risultato anche "l'utilizzo delle autovetture per recarsi in agenzie di scommesse o altri luoghi ricreativi". In tal modo, contesta la Procura, "i cinque dipendenti-coordinatori, sebbene non avessero svolto le prestazioni lavorative falsamente attestate, venivano regolarmente retribuiti dalla Pubbliservizi, procurandosi un ingiusto profitto con contestualmente danno economico per l'ente pubblico".

