Sparatoria in una sala slot: due morti, killer in fuga

Una sparatoria è avvenuta questa sera intorno alle 18:15 a Caravaggio in provincia di Bergamo.Tutto è avvenuto in via Treviglio, sulla strada provinciale diretta verso il capoluogo della Bassa Bergamasca.

Due morti durante una sparatoria

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri ad aprire il fuoco sono stati due rapinatori che avevano come obiettivo una sala slot, la "Gold Cherry", situata lungo la Strada provinciale 11.

Le due persone che erano rimaste ferite, un uomo e una donna, siano morte durante i soccorsi operati dal 118. La coppia si trovava nel locale.Come riporta il quotidiano locale "Eco di Bergamo" tra le ipotesi della sparatoria c’è anche quella del delitto di natura passionale. I due sarebbe infatti stati uccisi con quattro colpi di pistola.

Sparatoria Caravaggio: killer in fuga

Sul posto, nei pressi della sala slot Gold Cherry, oltre alla polizia locale e i carabinieri, anche due ambulanze e un’automedica.

Il locale si trova all'interno di un centro commerciale e si presenta come "Cocktail house e lounge bar", ma offre soprattutto macchinette come slot machine e videolottery. È una delle cinque sale, situate tutte in Lombardia, che fanno parte della catena "GoldCherry".

