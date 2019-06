Entra armato in un bar e minaccia i passanti: ferito dopo una sparatoria con la polizia 

Momenti di panico nel rione Tescione a Caserta, dove intorno alle ore 13 di oggi, mercoledì 19 giugno, ha avuto luogo una sparatoria, nei pressi del bar Terrore al rione Tescione a Caserta dove intorno alle 13 c'è stata una sparatoria. E' accaduto al bar 'Chimera' di via Vescovo Natale. Un ex militare di 50 anni, è stato ferito alle gambe da alcuni agenti della volante della Polizia di Stato, intervenuti dopo che l'uomo, in possesso di una pistola, aveva minacciato di morte alcuni avventori di un bar di fronte la Scuola Allievi di Polizia di Caserta.

L'uomo, G.L.M., in evidente stato di alterazione psichica e vestito con un tuta mimetica, avrebbe minacciato i presenti al bar impugnando l'arma. Decisivo l'intervento dei poliziotti della questura di Caserta, che sono stati costretti a sparare per bloccarlo, ferendolo alle gambe. Subito dopo l'ex militare, è stato trasportato all'Ospedale di Caserta per le cure del caso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Caserta, sparatoria al bar: il racconto

L'ex militare, secondo quanto racconta Attilio Nettuno su CasertaNews, è arrivato armato nei pressi del bar: è stato visto girare con una pistola in mano. Scarrellava il caricatore, poi puntava l'arma contro i passanti. Qualcuno ha allertato la polizia che è giunta rapidamente sul posto. L'uomo si è rintanato nel bar. I poliziotti gli hanno intimato di uscire fuori. "Esci con le mani alzate e getta la pistola". Un avviso ripetuto una, due, tre volte. Poi sono stati esplosi dei colpi, la polizia ha risposto al fuoco. Il militare è rimasto a terra ferito.

E' stato soccorso da un'ambulanza che lo ha portato al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Caserta in gravi condizioni: ha ferite alle braccia ed alle gambe. Il militare è conosciuto in zona perché la frequentava spesso. In passato aveva anche partecipato anche a missioni all'estero.