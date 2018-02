Terrore a Macerata, sparatorie in strada: diversi feriti, fermato un uomo

Momenti di terrore a Macerata: una serie di sparatorie ha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. Al momento ci sono almeno sette persone rimaste ferite, tra cui diversi stranieri. Intanto le forze dell'ordine hanno bloccato un uomo che si trovava a bordo dell'auto nera, mentre si stava dirigendo verso Pollenza. Gli spari sono avvenuti in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro.

L'appello del sindaco: "Restate in casa"

Sulla pagina Facebook del Comune di Macerata, il sindaco Romano Carancini ha lanciato un appello ai suoi concittadini: “Il sindaco invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata. Quindi per ragioni di sicurezza tutti gli studenti resteranno a scuola e gli autobus del servizio trasporto pubblico fermi”.

Allarme rientrato

Dopo l'arresto del responsabile, il sindaco Romano Cancini ha pubblicato sulla pagina Facebook del Comune un nuovo messaggio: "IMPORTANTE - Rientrata la situazione di pericolo in città. L'uomo che fino a poche ora fa girava armato in città è stato arrestato".

