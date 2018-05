Apre il fuoco in un bar, poi in una casa: un morto e 4 feriti, killer in fuga

Un uomo di 63 anni ucciso dentro casa e altre quattro persone rimaste ferite. Far west nel vibonese, in Calabria, dove un uomo ha colpito, a quanto sembra a volto scoperto, per ben due volte. Prima in un bar di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, poi in un’abitazione di Nicotera. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Due sparatorie nel vibonese, la dinamica dei fatti

La prima sparatoria è avvenuta intorno alle 15 all’interno di un bar, nel centro del paese, dove un gruppo di uomini stava giocando a carte.

Secondo una prima ricostruzione, il killer è arrivato a bordo della sua auto, è entrato nel locale e ha fatto fuoco con un fucile da caccia, ferendo tre persone. Quindi si è diretto nel vicino paese di Nicotera: qui ha freddato il 63enne Michele Valerioti in casa e ha ferito anche una donna di 80 anni che abita ad un centinaio di metri dalla vittima.

Stando alle prime informazioni, una delle persone rimaste ferite nel bar è un parente della vittima. L'auto utilizzata dall'uomo è stata trovata nelle campagne di Limbadi. Il killer è dunque fuggito a piedi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tropea e del comando provinciale di Vibo Valentia.