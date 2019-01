Spari davanti a un asilo nido, feriti un uomo e una donna: è caccia all'aggressore

Un 35enne è stato ferito gravamente da colpi di pistola mentre si trovava in auto nei pressi di un asilo nel quartiere della Magliana, a Roma. Un uomo con il volto coperto da un casco integrale gli si è avvicinato verso le 8.30, poco dopo l'ingresso a scuola dei bambini in via Castiglion Fibocchi, esplodendo alcuni colpi di pistola. Nell'agguato è rimasta ferita anche la compagna, che è stata raggiunta da un proiettile all'inguine. La donna, trasportata in ospedale, non è in gravi condizioni. Tanti i testimoni presenti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati poi gli uomini della polizia e della squadra mobile.

Agguato davanti all'asilo alla Magliana, è caccia all'aggressore

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore era a bordo di un motoveicolo, probabilmente uno scooter, e dopo l'agguato è fuggito. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo: le sue condizioni sono molto gravi. Nello stesso ospedale anche la campagna.

A quanto si apprende, il 35enne era già conosciuto alle forze dell'ordine tanto che la prima pista battuta è quella del regolamento di conti.

La polizia è sulle tracce dell'aggressore, anche con il supporto di un elicottero che sta sorvolando le area di Magliana, Marconi, Ostiense, Garbatella e del resto di quel quadrante di Roma sud.

''Indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia''. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

