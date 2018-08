Ancora spari contro migranti: due nuovi casi in poche ore

Ancora episodi di violenza nei confronti di immigrati, dopo i casi dei giorni scorsi. A Napoli un giovane senegalese di 22 anni, E.D., è rimasto ferito alle gambe da colpi d'arma da fuoco sparati in zona Stazione, mentre a Pistoia il parroco ha denunciato spari contro un migrante ospite nella parrocchia di Vicofaro.

Colpi d'arma da fuoco a Napoli, ferito un senegalese

E.D., 22 anni, in Italia con regolare permesso di soggorno, è rimasto ferito nella tarda serata di giovedì in via Milano, nel quartiere Vasto, a pochi passi dalla stazione Centrale. Il giovane si trovava in strada in compagnia di due amici quando da uno scooter con due persone a bordo sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro di lui. E. D. è stato trasportato presso l'ospedale San Giovanni Bosco, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile rimasto conficcato nell'arto. Non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia (La notizia su NapoliToday)

Spari a Pistoia contro migrante, la denuncia del parroco

Nelle stesse ore a Pistoia colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un migrante africano ospite della parrocchia di Vicofaro. La denuncia arriva dal parroco don Massimo Biancalani, che ha raccontato tutto in un post su Facebook:

Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest’ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro.

Massimo

Biancalani era finito al centro delle polemiche la scorsa estate dopo la pubblicazione di una foto in cui gli ospiti della parrocchia venivano ritratti mentre trascorrevano una giornata in piscina. La foto era stata condivisa all'epoca da Matteo Salvini, segretario della Lega ma non ancora ministero dell'Interno: "Questo Massimo Biancalani, prete anti-leghista, anti-fascista e direi anti-italiano, fa il parroco a Pistoia. Non è un fake, è tutto vero! Buon bagnetto".

Per quella foto, Massimo Biancalani era stato oggetto in seguito di insulti e atti di vandalismo.