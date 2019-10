Prova a recuperare lo zaino rubato alla fidanzata: i ladri gli sparano in testa

Prima la rapina, poi il tentativo di recuperare la refurtiva e infine uno sparo. Un ragazzo di 24 anni è in fin di vita dopo essere stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco, mentre cercava di recuperare lo zaino rubato alla fidanzata di 25 anni da due rapinatori. E' successo intorno alle 23 di ieri, mercoledì 23 ottobre, in via Franco Bartoloni, all'incrocio con via Teodoro Mommsen, all'Appio Latino, a Roma. A dare l'allarme, immediatamente, i clienti del pub che affaccia su quel tratto di strada e i residenti del quartiere.

Roma, reagisce alla rapina: gli sparano in testa

A ricostruire i fatti i carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, insieme al supporto investigativo dei militari di via In Selci. I due giovani si stavano incamminando verso un pub di via Bartoloni per passare una serata tranquilla con gli amici che li stavano aspettando. Ad un tratto, però, due uomini (italiani secondo le prime testimonianze) li hanno aggrediti alle spalle colpendo alla nuca la 25enne rubandole lo zaino che conteneva i pochi effetti personali.

In quel momento la ragazza, senza opporre resistenza, ha consegnato quanto aveva, ma il fidanzato, intervenendo in sua difesa, ha reagito d'istinto ingaggiando una colluttazione con i due malviventi. Breve però perché uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato: un colpo secco che ha colpito alla testa il 24enne.

Roma, ladri gli sparano in testa: 24enne in fin di vita

Immediata quindi la corsa in ospedale. Il giovane, portato al San Giovanni Addolorata, è in fin di vita. I carabinieri, invece, sono alla caccia dei due ladri, anche per determinare chi ha sparato. Durante i rilievi investigativi è emerso inoltre come, oltre le tracce di sangue sull'asfalto, una vetrata del pub sia andata in frantumi: da capire se sia avvenuto a causa del proiettile vagante esploso, oppure se per un secondo sparo. Elemento, questo, che fa pensare come anche altre persone sarebbero potute rimanere ferite.