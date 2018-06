Incidente dal medico, durante la visita parte un colpo di pistola e uccide paziente in sala d'attesa

Un'assurda morte è avvenuta a Colli Aniene, a Roma. Un 68enne è rimasto ucciso da un colpo di pistola esploso all'interno di uno studio medico in via Palmiro Togliatti 1640. La vittima, paziente del medico, stava aspettando il suo appuntamento nella sala d'attesa quando è stato raggiunto dallo sparo che non gli ha lasciato scampo.

Il proiettile, partito dalla sala in cui venivano effettuate le visite, ha trapassato il muro, colpendo mentre si trovava seduto. I soccorsi prestati immediatamente dal medico sono risultati vani.

A sparare sarebbe stata la pistola in dotazione ad una guardia giurata in quel momento all'interno della sala visite. Tutta da accertare la dinamica, ma i Carabinieri di Montesacro, dalle prime informazioni, propenderebbero per l'incidente, anche se verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

