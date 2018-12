Spray urticante, due casi dopo Corinaldo: paura in una discoteca e in una scuola

A poche ore dalla tragedia di Corinaldo, arrivano nuove segnalazioni sull'uso di spray al peperoncino in una discoteca del comasco e in una scuola di Pavia.

Trenta intossicati in una scuola a Pavia

Trenta persone - in gran parte studenti - sono rimaste intossicate in modo lieve all'istituto Cardano di Pavia, in centro città. Come riferisce l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), verso le unidici meno venti di lunedì mattina qualcuno avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automediche, pronti a portare al pronto soccorso del San Gerardo i casi più seri.

Spray in discoteca a Cantù, fermato un 21enne

A Cantù, un 21enne è stato fermato perché accusato di aver utilizzato uno spray al peperoncino in un locale. E' successo nella discoteca Spazio di piazza Garibaldi, nella notte tra sabato e domenica. A quell'ora nel locale c'erano pochi avventori ma si è generato comunque il panico con il fuggi fuggi generale a causa dell'irritazione e bruciore agli occhi e alla gola provocato dalla sostanza emessa dallo spray urticante.

Il 21enne, di origine romena e residente a Mariano Comense, si trovava nell'area fumatori quando ha usato lo spray. Il proprietario del locale ha allertato i carabinieri, che hanno poi fermato il giovane. Il 21enne ha affermato di aver usato lo spray ma per difendersi da un'aggressione. I militari però non hanno trovato riscontri alla sua versione. Se le indagini non dovessero provare l'aggressione e che quindi il ragazzo non avrebbe usato lo spray per autodifesa allora per lui potrebbe scattare una denuncia. Nel locale non sono state rilevate infrazioni alla norme di sicurezza.