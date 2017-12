Spumante o champagne: come scegliere la "bollicina" perfetta per Capodanno

In vista del Capodanno l'acquisto di bollicine sembra d'obbligo. Ma quale spumante o champagne scegliere? Può essere considerato spumante o champagne un vino bianco al quale è stato aggiunto gas (anidride carbonica) e confezionato con tappo a fungo e gabbietta metallica?

No, certamente, ma in commercio se ne trovano a prezzi piuttosto bassi, il che può ingannare il consumatore convinto di aver fatto un affare.

Spumante o champagne, come fare per evitare fregature?

Occorre leggere l'etichetta e, in questo senso, qualche consiglio è utile.

Un buon spumante deve indicare le dizioni:

metodo classico (significa che è fatto con il metodo champenois);

classico (significa che è fatto con il metodo champenois); Doc (denominazione di origine controllata), Docg (denominazione di origine controllata e garantita) o l'analoga sigla europea VSQPRD, il che assicura che il vino è di una determinata area geografica ;

; Prodotto e imbottigliato da... (un produttore corretto tiene a garantire la qualità del proprio prodotto);

corretto tiene a garantire la qualità del proprio prodotto); la data della sboccatura, cioè della eliminazione del deposito che si forma nelle bottiglie.

Per la scelta degli champagne in genere il consumatore guarda più alla marca che all'etichetta, anche perchè nessun commerciante si sente obbligato a fornire informazioni precise e spesso si limita a decantarne le qualità. Per lo champagne valgono in sostanza le stesse indicazioni dello spumante. In più sulle etichette degli champagne dovrebbe essere indicata:

la sigla Ay che sta ad indicare la zona con i vigneti migliori;

la sigla R.M (lo champagne è fatto con uve dei produttori);

la sigla N.M (lo champagne è fatto con uve di diversa provenienza);

la dizione pas dose' o nature (non è stato aggiunto sciroppo zuccherino);

l'indicazione dell'annata (champagne millesimato).

Quali sono le differenze tra prosecco, spumante e champagne?

Lo champagne francese tecnicamente parlando è un vino spumante. Lo spumante può essere più o meno morbido e dolce. Le diciture Dry, Extra Dry e Brut riguardano i livelli di zuccheri.

Il prosecco invece è un vino spumante, cui nel 2009 è stato riconosciuto il marchio DOC, prodotto esclusivamente in determinate zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia da vitigni particolari come il Glera, il Verdiso, il Pinot bianco, grigio o nero (ma vinificato in bianco) con metodo Charmat. La differenza tra prosecco e spumante risiede dunque essenzialmente nella zona e nel vitigno di origine.

Dry, Extra Dry e Brut: cosa cambia

Il Brut Nature (o Pas Dosé) ha un residuo di zucchero minore o uguale a 3 grammi per litro, per un vino secco e dal gusto deciso.

L’Extra Brut ha zuccheri compresi tra 0 e 6 grammi per litro. Generalmente ha un sapore leggermente acidulo e fruttato, ottimo per accompagnare i pasti.

Per Extra dry (o Extra sec) si intende un vino spumante e/o un prosecco con residuo zuccherino tra i 12 e i 17 grammi per litro, quindi una bollicina dal gusto più morbido dei Brut, non dolce al punto di accompagnare un dessert, ma ottima per accompagnare la frutta.

Spumante e prosecco Dry sono più dolci, con un residuo di zucchero tra 17 e 32 grammi per litro.

La categoria Demi-Sec riguarda invece tipi di spumante e prosecco (o champagne) propriamente da dessert con una concentrazione di zuccheri tra i 33 e i 50 grammi per litro: l’ideale per far tintinnare i bicchieri davanti a un panettone o a un pandoro allo scoccare della mezzanotte di San Silvestro.