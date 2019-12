Sputa in faccia ai passanti: arrestato in stazione

La Polizia Ferroviaria di Trieste ha arrestato un uomo di origini romene, accusato di aver sputato addosso a diversi passanti nella stazione del capoluogo giuliano. L’uomo in passato era già stato colpito da provvedimento di Daspo urbano. La Polizia è intervenuta dopo la denuncia di alcune persone riguardo un uomo che aveva sputato addosso ai passanti nella stazione ferroviaria. Individuato dagli agenti, l'uomo ha cercato di sfuggire alla cattura e ha insultato i poliziotti. E' stato arrestato per resistenza e oltraggio.

Trieste, il racconto di una ragazza: “Mi ha sputato in faccia”

La presenza di un uomo “molesto” alla stazione era già stata segnalata da diversi residenti, come raccontato da una ragazza a TriestePrima: "Nell'atrio della stazione un uomo passa e mi sputa in faccia. Pochi minuti prima era successo ad un'altra ragazza. In cinque anni non mi è mai successa una cosa simile”. La vittima si è immediatamente recata dalle forze dell’ordine: "Mi hanno riferito che pochi minuti prima era successo ad un'altra ragazza. Conoscendo l'individuo si erano già attivati per rintracciarlo".