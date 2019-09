Caso Cucchi, la requisitoria del pm: "E' stato pestato, non mangiava per il dolore"

''Quello sulla morte di Stefano Cucchi è stato un processo kafkiano'': è questa la definizione utilizzata dal procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, durante la requisitoria al processo per la morte del geometra romano di 31 anni, arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. La requisitoria, iniziata stamattina alle 10.30 nell'aula bunker di Rebibbia, vede imputati tre carabinieri per omicidio preterintenzionale. Durante l'udienza Prestipino ha definito kafkiano il processo ''perché c’è stato un depistaggio, in cui si è giocata tutta un’altra partita".

''Cucchi perse 6 kg in 6 giorni, non mangiava per il dolore''

Nell'aula bunker di Rebibbia, il pm Giovanni Musarò ha ricordato le parole di uno dei testimoni chiave per la riapertura del caso, Luigi Lainà, un detenuto che incontrò Cucchi il giorno dopo il suo arresto: "Stefano Cucchi stava proprio acciaccato de brutto, era gonfio come una zampogna sulla parte destra del volto".

"Questo notevole calo ponderale è riconducibile al trauma dovuto al violento pestaggio, non certo a una caduta come si disse all'epoca - ha aggiunto - Cucchi perse 6 chili in 6 giorni. Non mangiava per il dolore, non riusciva neppure a parlare bene".

Lainà incontrò Cucchi nella notte tra il 16 e il 17 ottobre del 2009 all'interno del centro clinico di Regina Coeli e in una delle sue testimonianze disse: "Si sono divertiti a picchiarlo". Una frase agghiacciante, ma non fu certo l'unica. Nel corso del processo riferì che Cucchi gli aveva detto di "essere stato picchiato da due carabinieri", ma aggiunse che disse di riferire che le ferite erano "causa di una caduta"

''Stefano Cucchi è stato pestato''

Però, secondo il pm Musarò, il decesso di Cucchi non può essere riconducibile ad una semplice caduta: "Stefano Cucchi non è caduto accidentalmente, è stato pestato". "Non è semplice sintetizzare due anni di un processo così complicato – ha proseguito il pm Musarò - dopo la morte di Stefano Cucchi è iniziata una seconda storia, nel frattempo ci sono stati altri processi con imputati diversi, per il pestaggio furono accusati prima tre agenti della penitenziaria e poi i medici dell’ospedale Pertini".

Il super testimone disse: ''Hanno massacrato un arrestato''

Ulteriori elementi arrivano dalle parole riferite dal carabiniere Riccardo Casamassima nel 2015, supertestimone del processo e decisivo per l'apertura di un'inchiesta bis. Come riportato dal pm Musarà in aula, Casamassima confessò: "Hanno massacrato di botte un arrestato, non sai in che condizioni lo hanno portato". Poi riferì anche che il maresciallo Roberto Mandolini disse che "cercavano di scaricare la colpa su alcuni agenti della penitenziaria".