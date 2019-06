La storia dell'egiziano che ha denunciato due Casamonica (ma a sua insaputa)

Nelle prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone appartenenti alla famiglia Casamonica. Si tratta di Guido Casamonica, 71 anni, già pluripregiudicato e sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Roma, e Luana Caracciolo, 34 anni, attualmente sottoposta al regime carcerario per reati analoghi.

I due sono accusati di estorsione e rapina aggravati dal metodo mafioso e dall’uso di un’arma, nonché di detenzione illegale di una pistola.

La vicenda, come spiega anche il comunicato della polizia, racconta molto bene la capacità d’intimidazione del clan romano, "esternata attraverso concreti atti di minaccia e di violenza".

Una storia di caparre e soldi mai restituiti

A finire nel mirino dei Casamonica è stato nella fattispecie un cittadino egiziano, entrato casualmente in contratto con Luana Caracciolo a cui aveva chiesto se fosse a conoscenza di abitazioni da affittare in zona Capannelle.

La 34enne, dopo avergli mostrato alcuni appartamenti di sua proprietà (giudicati però troppo grandi e costosi), ha proposto all’egiziano altre abitazioni poco distanti che erano nella disponibilità della cognata. Detto, fatto. L’egiziano si è orientato su un appartamento in via Marchetti Longhi per il quale era previsto un canone di 450 euro al mese.

Raggiunto l’accordo, l’uomo ha versato 900 euro a titolo di caparra ricevendo una scrittura privata da utilizzare per il cambio di residenza. Quando è andato in Comune, l’uomo ha però scoperto l’abitazione presa in affitto non risultava censita. La cognata della Caracciolo a quel punto gli ha proposto di trasferire la residenza a casa sua, facendo sottoscrivere alla vittima dei nuovi documenti. Peccato che anche quest’ultimo immobile non risultasse regolarmente accatastato.

Le minacce e la denuncia alla polizia

Data l’impossibilità di effettuare il cambio di residenza, l’egiziano ha chiesto di annullare l’accordo chiedendo la restituzione delle caparre. Lo scorso 9 febbraio l’uomo si è presentato così a casa della cognata della Caracciolo per discutere della situazione. In casa ha però trovato Guido Casamonica e Luana Caracciolo: stando al suo racconto il primo lo ha minacciato con la pistola e la 34enne lo avrebbe preso a schiaffi. Non solo: i due avrebbero anche obbligato la vittima a consegnare i 700 euro che aveva nella giacca.

Del resto, scrive la polizia, Caracciolo e Casamonica erano "certi dell’impunità derivante dal silenzio omertoso della vittima e di eventuali soggetti testimoni".

Se l’egiziano si è rivolto alla polizia è solo perché, essendo un cittadino straniero, "non conosceva lo spessore criminale della famiglia nella quale si era imbattuto, salvo poi manifestare vivo terrore appena compreso chi fossero i soggetti con cui si era confrontato".

"Grave quadro indiziario nei confronti dei due indagati"

Poche ore dopo la verbalizzazione l’egiziano è infatti tornato in Questura chiedendo di poter ritirare la denuncia. Per la squadra mobile “i fatti accaduti non sono frutto di occasionalità, ma sono un chiaro e indicativo fenomeno di predominio sul territorio”. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la locale Procura della Repubblica. Secondo la polizia, "l’approfondita attività investigativa - supportata da riscontri documentali e testimoniali - ha consentito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese" dalla vittima e di fornire "un grave quadro indiziario in merito ai reati contestati".

Due misure cautelari nei confronti dei Casamonica, il video della polizia