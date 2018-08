Bologna, 2 agosto 1980: la strage nei video dei Vigili del Fuoco

Alle 10.25 del 2 agosto 1980 una bomba esplose nella sala d'aspetto della stazione dei treni di Bologna uccidendo 85 persone. Fra i primi ad arrivare per dare soccorso furono anche in quel caso i Vigili del Fuoco che nel 38esimo anniversario della strage hanno ricordato quel momento pubblicando i video girati subito dopo l'esplosione.

Come ogni anno, il ricordo diventa anche l'occasione per i familiari delle vittime di chiedere giustizia per una strage di cui furono individuati gli esecutori materiali, esponenti dell'estremismo di destra, ma non i mandanti.