Strani ammanchi all'Ikea: i distributori risultavano vuoti. Scatta il blitz dei carabinieri

Un uomo di 39 anni è stato arrestato in provincia di Padova con l’accusa di furto aggravato. Secondo i carabinieri da maggio ad oggi l’uomo avrebbe puntualmente fatto incetta dei contanti custoditi all'interno dei distributori automatici delle bibite presenti nel punto vendita Ikea di Noventa Padovana.

L'indagine è partita su richiesta dei responsabili della sicurezza del punto vendita, che nei mesi scorsi si erano resi conto di una serie di stranezze. In più occasioni al momento di vuotare le macchinette i serbatoi con le monetine risultavano vuoti. Un fatto anomalo, poiché i distributori erano perfettamente funzionanti. Il sospetto era quindi che qualcuno riuscisse a impossessarsi del denaro.

Con il ripetersi degli episodi sono stati informati i militari, che hanno cominciato a indagare su un ventaglio di sospettati. Il cerchio è poi andato a stringersi attorno al 39enne e domenica, con il negozio preso d'assalto e centinaia di euro incassati dai distributori automatici, è scattato il blitz. I carabinieri appostati hanno così colto in flagranza l'uomo, intento a intascare 360 euro.

Per farlo si era impossessato di una copia della speciale chiavetta che serve ad aprire le macchinette, non lasciando quindi segni di effrazione. Inchiodato alle proprie responsabilità, per l’uomo sono scattate le manette. Secondo una prima stima sarebbe riuscito a sottrarre 10.800 euro dalla casse del colosso svedese.