Studente di 17 anni perde la falange di un dito durante l'alternanza scuola lavoro

Uno studente di 17 anni, impegnato in un progetto di alternanza scuola lavoro, si è ferito alla mano sinistra mentre stava lavorando a un macchinario che gli ha amputato la falange dell'anulare. L’incidente - riferisce AdnKronos - è avvenuto ieri in un'officina meccanica in via Prato a Montemurlo (Prato).

Non mancano le reazioni dal mondo sindacale (e non solo). Per Mauro Fuso della Cgil Toscana si tratta di un episodio "inammissibile e inconcepibile, un fatto gravissimo indipendentemente dall'entità dell'infortunio".

Secondo la Fiom Cgil Prato "quello di ieri è solo l'ultimo di una serie di infortuni sul lavoro avvenuti durante il percorso di alternanza. Quindi non un caso isolato".

"Questi gravi episodi testimoniano una mancanza di formazione e una scarsa cultura della prevenzione che caratterizzano non solo i percorsi di Asl, ma più in generale l'intero mondo del lavoro. La sicurezza e la tutela dei lavoratori, nei casi di Asl degli studenti, deve essere messa al primo posto".

La Rete degli Studenti Medi di Prato osserva: "Il progetto di alternanza scuola lavoro dovrebbe essere un percorso didattico alternativo, che dovrebbe educare al valore del lavoro. Mettere gli studenti in situazioni rischiose o in condizioni di sostituzione di mano d'opera non fa che accentuare una formazione basata sullo sfruttamento e sulla precarietà".

Lunedì 18 giugno si terrà presso la sede della Cgil di Prato un incontro tra Fiom Cgil, Flc Cgil e la Rete degli studenti Medi "per iniziare insieme un percorso che possa individuare orientamenti per la realizzazione di validi percorsi di alternanza scuola lavoro".