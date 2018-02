Studente delle medie tira un pugno in faccia all'insegnante

Ancora un episodio di violenza ai danni di un docente.

Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio avrebbe sferrato un pugno in faccia a un'insegnante intenta a calmarlo. L'episodio, avvenuto una settimana fa, è riportato dall'edizione locale del Resto del Carlino.

L'insegnante ha riportato una ferita al naso con una prognosi di cinque giorni. Il ragazzino, che in passato avrebbe già avuto comportamenti di disturbo a scuola, avrebbe reagito al richiamo della donna che era intervenuta per calmarlo tirandole un pugno in pieno volto.

In passato i genitori dei compagni di classe sia in via formale che informale avevano segnalato alla scuola che il giovane aveva atteggiamenti violenti.