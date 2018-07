Stupra la sorellastra 14enne e fugge: 19enne fermato in un centro commerciale

Le ha strappato i vestiti poi l'ha violentata, senza alcuna pietà prima di darsi alla fuga. Ora un 19enne è stato posto in stato di fermo dai carabinieri con l'accusa di aver abusato della sorellastra che aveva appena compiuto 14 anni.

È successo in un appartamento alla periferia di San Giuliano Milanese, nell'hinterland dei capoluogo lombardo. Il giovane, di origine sudamericana come tutti gli altri membri della famiglia, è stato bloccato dai militari della Tenenza di San Giuliano e dai loro colleghi della Compagnia di San Donato il giorno seguente in un centro commerciale. Come ricostruisce Milano Today subito dopo lo stupro il giovane sembra meditasse di raggiungere un fratello che vive in Spagna.

Sempre secondo quanto riferito dall'Arma, l'abuso sarebbe avvenuto la sera di sabato scorso mentre il padre del ragazzo e la madre dell'adolescente - che da qualche tempo convivono con i rispettivi figli - erano fuori.

Approfittando del fatto che i due fratellini piccoli stavano giocando a nascondino, il 19enne avrebbe aggredito la ragazzina costringendola a subire un rapporto sessuale.

Era stata la madre della 14enne, rientrando a casa, a trovare la figlia in lacrime e sotto choc chiusa in bagno.

La piccola ha poi rivelato alla madre quanto accaduto prima di essere accompagnata alla clinica Mangiagalli di Milano dove i medici hanno confermato lo stupro.