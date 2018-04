Scarcerati tre minorenni accusati di stupro: faranno i pizzaioli

I tre minorenni rei confessi dello stupro di una quindicenne a Marechiaro lasceranno il carcere minorile per partecipare a un programma di recupero per aspiranti pizzaioli. E' quello che ha stabilito il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Napoli, che ha concesso ai tre "la messa alla prova".

La violenza sugli scogli

I fatti risalgono al maggio dello scorso anno. La quindicenne era nei pressi della casetta degli spiriti di Marechiaro con un ragazzino che stava frequentando da qualche settimane. Propri lui le ha fatto conoscere i presunti stupratori. Due sedicenne l'hanno spogliata, mentre un 17enne ha abusato di lei. La vittima poi identificò i tre violentatori su Facebook e li denunciò alle autorità.

