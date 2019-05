Stuprata nel cortile di una discoteca di Roma: ricercati tre ragazzi

Una ragazza in lacrime, sola nella notte mentre a decine i giovani avventori lasciavano una discoteca alle spalle dello Stadio Olimpico di Roma. Un gruppo di ragazzi le si avvicina e la 21enne si scioglie in un pianto: "Sono stata violentata da un gruppo di ragazzi".

Alla Polizia la ragazza di origini etiopi racconta di essere stata abusata da una o più persone poco prima delle 4 del mattino tra sabato e domenica, nella via in cui si trova una nota discoteca. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della Questura di Roma: gli agenti dovranno appurare dove siano avvenuti i fatti denunciati dalla giovane, anche per poter poi risalire agli eventuali responsabili grazie alle immagini delle videocamere.

Secondo quanto ricostruito dai magistrati della Procura capitolina, la giovane era appena uscita dal locale, il Factory Club, con un ragazzo conosciuto nella sala da ballo, quando la coppia è stata raggiunta da altri due giovani: a quel punto i tre l'avrebbero portata nello sgabuzzino e violentata.

I sanitari dell'ospedale Villa San Pietro avrebbero riscontrato sul corpo delle giovane, studentessa da molti anni in Italia, lesioni compatibili con la violenza sessuale.

Il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo.