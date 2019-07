Diciottenne arrestato dopo la denuncia di stupro: "Mi ha costretto, ho paura"

Dieci giorni di indagini su due fotografie e poi su un nome. Gli investigatori hanno stretto il cerchio attorno al presunto stupratore della ragazza ternana di vent'anni che ha denunciato di essere stata violentata nella notte a cavallo fra il 29 ed il 30 giugno scorsi al parco Chico Mendes di Terni.

Questa mattina i Carbinieri hanno tratto in arresto un diciottenne di nazionalità egiziana. Il giovane, che è stato associato al carcere di Sabbione, sarà interrogato nei prossimi giorni dal GIP al quale dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

Il diciottenne, che era già stato ospite di una comunità per minori non accompagnati, avrebbe approcciato intorno alle tre del mattino la giovane vittima che gli investigatori hanno dipinto come in chiaro stato di ubriachezza.

Le indagini sono partite dal racconto della ragazza che - intorno alle 4 del mattino - aveva trovato l'aiuto di una amica. Come spiegano gli inquirenti sono stati scandagliati tutti i profili di coloro che avevano ottenuto il permesso di soggiorno nella provincia di Terni.

"Ci siamo messi sotto e trovato il ragazzo il quale corrispondeva alla descrizione derivata dalle testimonianze. Dopo ulteriori ricerche in una banca dati abbiamo scoperto che questo ragazzo lavorava in un bar. Sono iniziati i pedinamenti ed un bel giorno lo abbiamo trovato con la stessa maglietta che indossava lo stesso 30 giugno. Si frequentava con un amico, ritratto quel giorno alla festa, anche lui con precedenti per violenza sessuale. Nel corso delle indagini è uscito fuori anche un messaggio whatsapp della ragazza alla sua migliore amica dove c'era scritto "Mi ha costretto, ho paura"

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x2d1a94d4)

Video da TerniToday