Annuncia a Le Iene: "Mi uccido", intervengono i Carabinieri

Annuncia il suo suicidio con una email alla redazione della trasmissione televisiva "Le Iene". È successo oggi a Firenze, in via Reginaldo Giuliani, dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno salvato una 30enne tunisina che si voleva lanciare dal balcone di casa.

I Carabinieri dopo aver suonato al citofono sono riusciti a farsi aprire l'ingresso del condominio e giunti davanti all'appartamento hanno provato ancora a suonare il campanello, ma senza alcun esito.

I militari temendo che la donna potesse compiere l'estremo gesto, hanno deciso di forzare la porta e si sono trovati davanti ad una scena drammatica.

La donna, residente nel capoluogo toscano, era aggrappata al corrimano del balcone come in attesa del momento per buttarsi. I due militari dopo essersi lanciati verso la donna, sono riusciti a farla desistere dai suoi propositi.

La 30enne tunisina, già sofferente di crisi depressive, non ha opposto più alcuna resistenza e -dopo essere stata riportata all'interno dell'appartamento - è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.