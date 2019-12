Omicidio Nadia Orlando, Francesco Mazzega si è tolto la vita nel giardino di casa

Francesco Mazzega, il 38enne reo confesso per l'omicidio di Nadia Orlando, è stato trovato morto nella sua abitazione di Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, dove era agli arresti domiciliari. Secondo quanto riferito da UdineToday Mazzega si sarebbe tolto la vita nel giardino di casa.

Proprio ieri la Corte d'assise d'Appello di Trieste aveva confermato la condanna a 30 anni per l'omicidio della fidanzata, strangolata dopo una lite la sera del 31 luglio 2017.

Nadia Orlando, 21 anni, era originaria di Vidulis, frazione di Dignano. La sera della tragedia i due fidanzati ebbero un'accesa discussione. Dopo aver ucciso la compagna Mazzega vagò con il suo corpo in automobile tutta la notte, per raggiungere alle 9 del mattino la stazione della Polstrada di Palmanova dove si presentò spontaneamente.

Nei prossimi giorni i giudici si sarebbero dovuti esprimere sulla richiesta di inasprimento della misura cautelare che avrebbe potuto riportare in carcere il 38enne. Secondo Il Gazzettino, ai giudici della corte d'Assise Mazzega avrebbe detto di non capacitarsi di quanto aveva fatto e di non sapere come potesse essere accaduto. "Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo, vista la gravità di quanto fatto". Queste le parole pronunciate dal 38enne in aula. Nella notte è arrivata la tragica notizia della sua morte.