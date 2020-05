Imprenditore suicida nella sua azienda: non ha retto alla crisi causata dal coronavirus

Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita la scorsa notte impiccandosi nel capannone della sua azienda, tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra a Napoli. Una tragedia dovuta, con tutta probabilità, alla crisi economica legata al coronavirus. Sul luogo del tragico gesto si sono recate le forze dell'ordine ed il magistrato. Sequestrata una lettera - in cui pare l'imprenditore abbia motivato il suicidio - e i computer dell'azienda. Lascia una moglie e una figlia.

A lanciare l'allarme, nella serata di ieri, era stata la moglie. L'uomo non era rientrato a casa, e non rispondeva al cellulare. Poco dopo la macabra scoperta, nella ditta di via Murelle. Dopo il lockdown per l'emergenza sanitaria, l'uomo aveva riaperto l'attività - una ditta che si occupa di allestimenti di uffici - soltanto due giorni fa. Un'azienda che, secondo quanto si apprende, prima del lockdown era economicamente florida e impegnata in lavori non soltanto in città e in Italia ma anche all'estero.

Imprenditore suicida a Napoli, il cordoglio del premier Conte

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network da parte dei suoi dipendenti e degli amici. Durante la riunione di oggi pomeriggio con Rete Imprese Italia, il premier Giuseppe Conte ha riferito ai partecipanti la "dolorosa notizia" del piccolo imprenditore di 57 anni che si è tolto la vita nella notte, a Napoli, impiccandosi nel capannone della sua ditta, provato forse dallo stress dovuto alla crisi economica innescata dal Covid-19. "Non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda - ha detto il presidente del Consiglio ai rappresentanti di commercianti e esercenti in conference call, riferiscono alcuni presenti, come riportato dall'Adnkronos - siamo vicini alla famiglia dell'uomo".