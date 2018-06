Si uccide con una coltellata dopo aver dato da mangiare alla figlioletta

Una donna di 40 anni, di origini romene, si è tolta la vita nella mattina di lunedì 11 giugno con una coltellata al petto. Il suicidio è avvenuto in un'abitazione di borgata Cascine Vica a Rivoli, in provincia di Torino.

A trovarla è stata il marito, che ha subito richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso attraverso il numero unico di emergenza "112". Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Torino e l'equipe medica del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da TorinoToday, la donna potrebbe aver deciso per il gesto anticonservativo quale conseguenza di una forte depressione post partum. La donna, infatti, era diventata da sei mesi madre di una bambina.

Il marito ha riferito agli agenti della Mobile come la moglie si fosse alzata verso le 6 per prepare la pappa alla bambina, cosa che è poi avvenuta, visto che è stata nutrita nel lettino. Poi è tornata in cucina, per posare il biberon. Non vedendola tornare, si è insospettito, trovandola a terra, con il coltello in pieno petto.