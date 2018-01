Si è suicidato il padre accusato di aver stuprato la figlia di 14 anni

Si è suicidato l'uomo di Roccasecca accusato di aver violentato la figlia di 14 anni. Si è tolto la vita mentre era agli arresti domiciliari.

Trovato morto in chiesa

E' stato trovato all'interno della chiesa vecchia in località Castello, nel centro storico di Roccasecca. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo ed i colleghi del comando provinciale. L'uomo era stato arrestato la scorsa settimana con l'accusa di aver violentato più volte la figlia minore che aveva raccontato dei presunti abusi in un tema a scuola.

Stuprata per mesi

La ragazza a scuola, in un tema, aveva messo nero su bianco il racconto di quelle violenze orribili: "Tutto ha avuto inizio a maggio. Ero a casa. Non stavo bene e avevo preferito non andare a scuola. Mamma era uscita ed a casa c'era solo lui, mio padre. Si è infilato nel mio letto ed è stato tutto orribile. Poi nei mesi successivi non mi ha dato tregua. Non appena restavamo soli mi prendeva. Senza pietà".

"La madre conosceva gli istinti del marito"

I giornali locali scrivono oggi che la madre della ragazzina, come riferito dalla stessa donna al dirigente scolastico, era a conoscenza degli istinti innaturali del marito. Per questo raccomandava di continuo alle quattro figlie di non restare mai da sole con il padre, "Ogni volta che io e lui restavamo soli anche per cinque minuti, accadeva nuovamente fino ad un totale di sei o sette volte" ha scritto la ragazzina nel tema.