Paura per la suocera di Jovanotti, caduta da un muretto e portata in ospedale in elicottero

Paura per la suocera di Jovanotti. Lorenza Valiani, 73 anni, è caduta ieri da un muretto della sua abitazione, nella zona di San Martino a Bocena, frazione di Cortona (Arezzo). L'anziana non è in pericolo di vita, ma ha riportato importanti fratture ed è stata trasportata in ospedale in elisoccorso. Jovanotti e la figlia della donna, Francesca Valiani, sarebbero stati subito avvisati dell'accaduto. La coppia in questo periodo si trova negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell'artista.

Arezzo, suocera di Jovanotti cade da un muretto: i fatti

Nella caduta la donna ha riportato fratture in più parti del corpo e in un primo momento avrebbe perso i sensi. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con automedica che hanno allertato l'elisoccorso Pegaso. La donna è stata portata in ambulanza fino all'elicottero e poi trasferita a Siena in ospedale. Stando alle informazioni trapelate non è in pericolo di vita.