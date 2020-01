Una suora trentenne è stata accoltellata in una chiesa di Genova

È una ragazza di origini indiane di 32 anni la giovane suora aggredita a colpi di mannaia da un uomo in via Vado nel quartiere genovese di Sestri Ponente. La ragazza è stata colpita all'interno della chiesa di San Francesco durante una funzione.

L'aggressore, un uomo italiano di 57anni residente nella zona, è stato fermato dalla polizia.

La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Stabilizzata, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita

Secondo quanto ricostruitsce Genovatoday l'aggressore, un 57enne residente a Sestri, è entrato in chiesa con un coltello da 40 centimetri in mano e ha attaccato la suora con due fendenti alla gola gridando di aver parlato con Satana.