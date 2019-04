"La suora mi costringeva a urinare e defecare nei pantaloni"

Lo avrebbe rinchiuso in uno stanzino senza concedergli la possibilità di andare in bagno, costringendolo ad urinare e defecare nei pantaloni, quando voleva punirlo. Con le accuse di maltrattamenti su minori e abuso dei mezzi di correzione, una suora di Frosinone è finita nel registro degli indagati. E' la storia di Leonardo - nome di fantasia -, un ragazzino di 12 anni ospite di una casa famiglia che accoglieva bambini in condizioni di disagio nel capoluogo ciociaro.

I fatti risalgono al 2016. I genitori del minorenne, in difficoltà economiche, avevano ricevuto alcuni sussidi da parte di istituzioni che si occupano di famiglie disagiate. Tra le agevolazioni anche quella di poter far seguire il loro bambino in una casa famiglia gestita dalle suore che si trova nella zona periferica di Frosinone. Subito dopo la scuola, il bambino si recava nella struttura dove mangiava e faceva i compiti. Un giorno, però, la madre si accorse che il figlio aveva alcuni lividi sulle braccia e sulle gambe: il ragazzino in lacrime aveva raccontato che quella suora, oggi 65enne, lo prendeva a ceffoni e lo spintonava. E quando voleva punirlo - sempre secondo l'accusa - lo rinchiudeva in uno stanzino vietandogli persino di poter andare in bagno. Secondo quanto raccontato dal ragazzino, più di qualche volta aveva dovuto fare la pipì e defecare nei pantaloni.

La madre, inorridita da quel racconto, si era rivolta ad un avvocato che aveva fatto scattare la denuncia. Lunedì 8 aprile la giovane vittima di questi presunti maltrattamenti verrà ascoltata dal magistrato inquirente nel corso di un incidente probatorio.

Subito dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, la suora - tolti gli abiti monacali - si sarebbe trasferita in Sicilia.