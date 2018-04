SuperEnalotto, ci sono venti fortunati (a metà): vincono quasi 13mila euro ciascuno

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione di sabato 14 aprile 2018. Nulla da fare, nemmeno stavolta, per il "sei" dei sogni. Non è stato realizzato il 5+1. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto, tuttavia, sono arrivate 515.659 vincite con punti "2" (da 5,00 euro ciascuna) e 18.297 vincite immediate da 25 euro. Per il prossimo appuntamento, quello di martedì 17 aprile 2018, la sestina vincente mette in palio un jackpot da 129,0 milioni di euro. Un record. L’ultimo "6" è stato centrato al SuperEnalotto lo scorso primo agosto 2017 a Caorle, in provincia di Venezia (pari a 77,7 milioni di euro).

C'è tuttavia chi sorride. L'ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato la vincita di venti "5" da 12.848,86 euro ciascuno. Un bel bottino, certo, ma a un solo numero dalla sestina dei sogni. Sono stati centrati anche cinque "4 Stella" da 27.816,00 euro. Vediamo nel dettaglio i numeri dell'ultima estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione SuperEnalotto

Questi i numeri estratti sabato 14 aprile 2018: 1-10-31-44-58-80; Numero Jolly: 70; Superstar: 42.

Ultima estrazione Lotto: i numeri vincenti

Estrazione n°45 del 14/04/2018 NAZIONALE 46 51 81 45 10 BARI 16 20 77 82 70 CAGLIARI 81 33 44 6 40 FIRENZE 49 25 84 16 87 GENOVA 87 84 44 77 10 MILANO 43 90 51 71 44 NAPOLI 46 25 19 41 10 PALERMO 73 68 30 51 44 ROMA 13 60 5 88 83 TORINO 41 77 31 55 78 VENEZIA 14 88 60 45 23

10eLotto ultima estrazione