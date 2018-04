SuperEnalotto, centrati tre "5" da sballo. Lotto e 10eLotto: i numeri dell'ultima estrazione

Ancora nessun 6 al SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 3 aprile 2018 non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso ha regalato la vincita di tre “5” da 64.069,47 euro ciascuno. Centrati anche tre “4 Stella” da 33.349,00 euro.

SuperEnalotto, jackpot a 124 milioni

Il Superenalotto continua a volare e per il secondo appuntamento del mese di aprile mette in palio il jackpot più alto al mondo, pari a 124 milioni di euro. La sestina vincente, che come ricorda l'agenzia Agimeg sfugge alla cattura dall'agosto dello scorso anno, precede in classifica sia i 76 milioni dell`Euromillions sia i 16 milioni dell`Eurojackpot, e fa meglio anche delle lotterie multistatali Usa, che non vanno oltre 60 milioni (Powerball) e 45 milioni di dollari (MegaMillions).

Nella storia più che ventennale del Superenalotto, scrive AgiproNews, l'attuale jackpot occupa la quinta posizione tra i premi più ricchi di sempre, in una classifica che vede al primo posto i 177,7 milioni vinti con un sistema nell`ottobre 2010, seguiti dai 163,5 milioni centrati a Vibo Valentia nell`ottobre 2016, poi dai 147,8 milioni vinti a Bagnone (MS) nell`agosto 2009 e dai 139 milioni vinti a Parma e Pistoia nel febbraio 2010, un traguardo quest'ultimo che potrà essere raggiunto a metà del mese prossimo.

Estrazione SuperEnalotto 3 aprile 2018

Ultima estrazione del SuperEnalotto, ecco i numeri. I sei numeri vincenti sono 30-45-47-49-71-90 numero Jolly 29 numero SuperStar 82

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 122.934.148,00 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 64.069,47 € 3 4 punti 333,49 € 589 3 punti 23,47 € 25.128 2 punti 5,22 € 350.193

Estrazione Lotto 3 aprile 2018

Ecco i numeri estratti su tutte le ruote:

Estrazione n°40 del 03/04/2018 NAZIONALE 61 11 48 51 25 BARI 4 23 20 11 84 CAGLIARI 22 28 58 77 17 FIRENZE 10 23 12 62 18 GENOVA 17 31 68 85 61 MILANO 75 10 57 15 37 NAPOLI 46 67 48 2 7 PALERMO 37 6 65 85 39 ROMA 73 7 11 80 30 TORINO 75 18 68 77 7 VENEZIA 90 54 34 61 4

Numeri ritardatari: con 130 estrazioni di assenza il 65 su Torino è ancora una volta in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto, seguito dal 46 sulla ruota di Cagliari, che manca da 101 concorsi.

Estrazione 10eLotto 3 aprile 2018

I 20 numeri vincenti sono 4 – 6 – 7 – 10 – 12 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23- 28 – 31 – 37 – 46 – 54 – 58 – 67 – 73 – 75 – 90 Numero oro 4 numero Doppio oro 4 23 .