SuperEnalotto, l'estrazione cambia data: si può giocare fino a lunedì sera

Nessuna estrazione per Lotto e SuperEnalotto martedì 1 maggio: in occasione della Festa del Lavoro, l'estrazione del concorso n. 52 di martedì 1 maggio è infatti anticipata a lunedì 30 aprile 2018. La chiusura del suddetto concorso è prevista per le ore 19.30.

SuperEnalotto ultima estrazione

Nell'ultimo concorso non ci sono stati 6, ma è stato centrato un 5+1 da 636.480,00 euro. La vincita è stata realizzata a Luogosanto (SS) presso il punto vendita Bar Ricciu situato in Crisciuleddu SS 133 Palau/Tempio tramite Quick Pick Multistella. L’ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato anche due “5” da 102.816,00 euro. Centrato poi un “5 Stella” da 2.570.400,00 euro. La vincita con 1 Punti 5SS e 1 Punti 5 è stata realizzata a Castelvetrano (TP) presso il punto vendita Di Girolamo Rosario Antonio situato in Via Mazzini 118 tramite Schedina 2 Pannelli. La vincita con 1 Punti 5 è stata realizzata a Monselice (PD) presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via C.Calcinara 29 tramite Schedina 2 Pannelli.

Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 349.036 vincite con punti “2” (da 5,61 euro ciascuna) e 15.030 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 28,4 milioni di euro. La seguente estrazione di Lotto e SuperEnalotto è in programma giovedì 3 maggio 2018.

Ultima estrazione Lotto 28 aprile