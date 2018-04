SuperEnalotto, Jackpot sale a 122,8 milioni: è il premio più alto al mondo

Ancora nessun “6” nel concorso di sabato 31 marzo del SuperEnalotto, con il Jackpot che sale a 122,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco.

Oggi però in parecchi hanno festeggiato comunque, non solo grazie ai 100 premi da 100mila euro ciascuno dell’iniziativa speciale “Pasqua 100x100”: centrato un 5+ da 976mila euro, si tratta della vincita pià alta da inizio anno, un 5 Stella da 246mila euro e ben 32 punti 5 da 9,859 euro ciascuno.

In tutto - scrive Agipronews.it - solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con 8,5 milioni di euro.Il premio di prima categoria manca dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) finirono 78 milioni di euro.

Estrazione SuperEnalotto 31 marzo 2018: numeri vincenti

Ecco la combinazione vincente del Superenalotto n. 39 del 31/03/2018:

1 6 7 9 45 79

NUMERO JOLLY 80 NUMERO SUPERSTAR 17

Quote SuperEnalotto 31 marzo

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly 976.548,77 € 1 5 punti 9.859,39 € 32 4 punti 107,02 € 2.993 3 punti 13,08 € 73.862 2 punti 5,00 € 819.030

Pasqua 100x100 codici vincenti

Nell'estrazione di ieri sono stati estratti anche 100 premi da centomila euro per i fortunati in possesso dei 100 codici vincenti estratti con Pasqua 100X100, l'iniziativa collegata all’estrazione del 31 marzo 2018: per partecipare bastava fare una giocata con il Superstar. In ogni schedina con Superstar convalidata si trovano due codici alfanumerici univoci. Ecco tutti i 100 codici vincenti che danno diritto ai premi da 100.000€.