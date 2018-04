SuperEnalotto, "5+1" da 630mila euro nel Varesotto. Lotto e 10eLotto: tutti i numeri

Il "6" ancora non si fa vedere, e il jackpot sale e sfonda quota 125 milioni, ma intanto il SuperEnalotto premia un fortunato vincitore con un "5+1" da urlo: si festeggia con un "5+1" da 630mila euro centrato a Venegono Inferiore (VA) nel bar Cavour di piazza Lamperti 2C, grazie a una schedina 2 Pannelli, scrive AgiproNews.

La combinazione vincente del concorso numero 41 del 2018 è stata 7 27 55 63 73 77 Jolly 33 Superstar 37. Sono 10 i giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 20mila euro. Ai sei “4stella” vanno invece 25mila euro. L’ultimo “6” risale invece allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

Estrazione SuperEnalotto 5 aprile 2018

La combinazione vincente del concorso numero 41 del 5 aprile 2018 è stata:

7 27 55 63 73 77 Jolly 33 Superstar 37

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly 630.081,66 € 1 5 punti 20.356,49 € 10 4 punti 253,70 € 819 3 punti 21,04 € 29.685 2 punti 5,00 € 404.760

Estrazione Lotto 5 aprile 2018

Estrazione n°41 del 05 aprile 2018 NAZIONALE 78 3 80 52 27 BARI 66 51 83 90 70 CAGLIARI 57 35 24 54 72 FIRENZE 60 8 79 57 73 GENOVA 18 53 78 37 28 MILANO 4 75 61 73 89 NAPOLI 6 44 78 84 21 PALERMO 64 84 24 47 16 ROMA 57 60 80 46 30 TORINO 37 36 86 41 52 VENEZIA 37 46 17 7 85

Il 65 su Torino si conferma alla guida dei centenari del Lotto con 131 assenze, davanti al 20 su Venezia a 103. Sul podio anche il 45 su Palermo e il 46 su Cagliari, entrambi a 102 turni di ritardo. Tra le combinazioni numeriche di questa sera si segnalano il terno in cadenza 8 su Genova (18-28-78), il terno in cadenza 4 su Palermo (24-64-84), il terno in cadenza 0 su Roma (30-60-80).

Estrazione 10eLotto 5 aprile 2018

La combinazione vincente del 10eLOTTO

4 6 8 18 24 35 36 37 44 46 51 53 55 60 64 66 75 79 83 84

Numero oro 66

Doppio Oro 66 51