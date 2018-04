Gioca 2 euro e vince 130 milioni, "6" da impazzire al SuperEnalotto: è festa in periferia

Festa grande a Caltanissetta per il 6 da 130 milioni di euro centrato al SuperEnalotto. Un'edicola di periferia, frequentata per lo più da impiegati e pensionati, ma anche un punto di riferimento per gli operai che lavorano sull'autostrada tra Palermo e Catania. È qui, nella ricevitoria di via Vitaliano Brancati 15, a Caltanissetta, che è stato centrato il "6" al SuperEnalotto da 130,2 milioni.

"Ancora non siamo risaliti al giorno e l'ora della giocata vincente - dice ad Agipronews Fabrizio Sunseri, marito di Sabrina Savarino, titolare dell'edicola ricevitoria - ma sappiamo che la giocata è stata piazzata con una schedina da 2 euro". Non è la prima volta che in via Brancati si festeggiano grandi vincite al SuperEnalotto: "Qui sono stati centrati anche tre "5": l'anno scorso hanno vinto 180mila euro, tre o quattro anni fa la vincita è stata di 150mila euro e ancora prima qui è stato firmato un "5" da 60mila euro".

Ora ci si domanda chi sia il fortunato cui l'estrazione di ieri sera ha cambiato per sempre la vita. Finora non si è fatto vivo: "Speriamo se ne ricordino stavolta - conclude Sunseri - Noi siamo comunque contentissimi".

Circa 15,6 milioni di euro del Jackpot centrato ieri sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e raddoppiata a partire da ottobre del 2017 - che prevede un prelievo del 12%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Come riscuotere la vincita

l regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

Estrazione SuperEnalotto 17 aprile 2018

La combinazione vincente è 73 12 72 23 39 54, Jolly 53, SuperStar 75

Estrazione Lotto 17 aprile 2018

Quanto al Lotto, in testa ai numeri ritardatari c’è il 45 sulla ruota di Palermo che non esce da 106 estrazioni, e il 60 sulla ruota di Milano che si fa attendere da 102 turni.

NAZIONALE 29 4 62 57 31 BARI 64 49 58 88 46 CAGLIARI 12 70 82 61 56 FIRENZE 53 29 66 74 57 GENOVA 12 30 46 66 87 MILANO 53 70 67 38 56 NAPOLI 89 64 38 45 17 PALERMO 57 9 35 26 23 ROMA 36 57 86 47 85 TORINO 10 2 42 27 12 VENEZIA 34 35 6 89 76

