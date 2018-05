SuperEnalotto, in due sfiorano il jackpot: la festa è doppia

In occasione della Festa del Lavoro, l'estrazione di martedì 1 maggio del SuperEnalotto è stata anticipata al 30 aprile.

Ma la giocata 'anomala' non ha portato molta fortuna agli italiani, nessun '6' è stato realizzato nella lotteria più giocata, con il jackpot ha ripreso a salire, arrivando a 29,1 milioni di euro.

Un bel gruzzoletto, ma nulla a che vedere con i 130,2 milioni di euro vinti lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.

Ma due persone che hanno portato a casa una bella somma ci sono. Come riporta AgiproNews, sono stati realizzati due '5', ognuno da oltre 61mila euro: uno a Sestri Levante (Genova) alla Tabaccheria Minerva in via Giacomo Balbi 24, l'altro a Monte San Giacomo (Salerno) al Bar San Rocco in via San Rocco. Questi due fortunati giocatori avranno due buoni motivi per festeggiare oggi, oltre alla Festa dei lavoratori, anche una bella vincita da oltre 60mila euro.

Nel concorso numero 52 del 30 aprile 2018 sono state realizzate 315.871 vincite, per un totale di 2.682.254 euro vinti.

Estrazione Superenalotto di lunedì 30 aprile 2018

Combinazione vincente: 6 10 26 47 60 75

Jolly: 78

Superstar: 29